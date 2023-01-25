Александр Абашьян поделился подробностями о состоянии здоровья Никиты Михалкова

Народный артист РСФСР, 77-летний кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Никита Михалков 24 января выписался из больницы. Подробностями о состоянии его здоровья поделился драматург Александр Абашьян.
По его словам, сказанным в беседе с kp.ru, звезде «Жестокого романса» уже не терпится поскорее вернуться к работе. Абашьян подчеркнул, что у Михалкова бодрый голос.
«Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе», — рассказал он.
Как пишет «Вечерняя Москва», сразу после выписки из клиники Михалков сообщил, что уже приступил к работе над очередным выпуском своей программы «Бесогон».