Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon планирует продать российский бизнес

Напомним, 22 марта 2022 года Decathlon приостановил работу в России. Все 27 магазинов были закрыты. Продажи через интернет тоже не осуществлялись, а на сайте значилась информация о том, что продажи приостановлены на «неопределенный срок» из-за проблем с логистикой.