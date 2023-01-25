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Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon планирует продать российский бизнес

Экономика
Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon планирует продать российский бизнес

Магазины французской компании спортивных товаров Decathlon будут проданы в России, передает РБК.

Ретейлер уже ищет покупателя, так как планируется передать новому владельцу все российские активы. Однако некоторые источники говорят о частичном уходе с продажей принадлежащей компании недвижимости.

Напомним, 22 марта 2022 года Decathlon приостановил работу в России. Все 27 магазинов были закрыты. Продажи через интернет тоже не осуществлялись, а на сайте значилась информация о том, что продажи приостановлены на «неопределенный срок» из-за проблем с логистикой.
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