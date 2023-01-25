Индийский флот развернул масштабные военно-морские учения TROPEX-23

Военно-морские силы Индии приступили к проведению масштабных учений TROPEX-23, которые продлятся до марта и будут проходить при участии надводных боевых кораблей, субмарин и авиации.
Как сообщает министерство обороны страны, тренировочные мероприятия стартовали в Индийском океане.
«В рамках учений все надводные боевые корабли ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты, корветы, а также подводные лодки и самолеты, проходят сложные морские оперативные развертывания для проверки и уточнения концепции операций ВМС», — сказано в пресс-релизе.
В ведомстве подчеркнули, что с годами масштаб и сложность маневров возрастала, позволяя оценивать эффективность реагирования флота «в условиях множественных угроз».
Ранее, как передает «Царьград», США и Израиль решили провести учения в Средиземноморье, задействовав 140 самолетов, 12 кораблей и артиллерийские системы.