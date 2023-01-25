Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Индийский флот развернул масштабные военно-морские учения TROPEX-23

Армия
Индийский флот развернул масштабные военно-морские учения TROPEX-23

Военно-морские силы Индии приступили к проведению масштабных учений TROPEX-23, которые продлятся до марта и будут проходить при участии надводных боевых кораблей, субмарин и авиации.

Как сообщает министерство обороны страны, тренировочные мероприятия стартовали в Индийском океане.

«В рамках учений все надводные боевые корабли ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты, корветы, а также подводные лодки и самолеты, проходят сложные морские оперативные развертывания для проверки и уточнения концепции операций ВМС», — сказано в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что с годами масштаб и сложность маневров возрастала, позволяя оценивать эффективность реагирования флота «в условиях множественных угроз».

Ранее, как передает «Царьград», США и Израиль решили провести учения в Средиземноморье, задействовав 140 самолетов, 12 кораблей и артиллерийские системы.
индийский океан индия учения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду