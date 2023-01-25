Обозреватель Gray Zone Блюменталь высмеял Щольца за уступки Киеву после ЧП на «СП-2»

Обозреватель зарубежного издания Gray Zone Макс Блюменталь посчитал забавными «ответные меры» канцлера ФРГ Олафа Шольца на диверсию, устроенную США на «Северных потоках» в виде уступок Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.