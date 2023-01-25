Обозреватель зарубежного издания Gray Zone Макс Блюменталь посчитал забавными «ответные меры» канцлера ФРГ Олафа Шольца на диверсию, устроенную США на «Северных потоках» в виде уступок Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Журналист посчитал такую реакцию немецкого политика, как минимум, странной.
«После того, как США разрушили газопровод “Северный поток”, который поставлял дешевый газ в Германию, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял ответные меры», — иронично дал комментарий Блюменталь, имея в виду поставки танков Leopard, о чем писало издание «Подмосковье сегодня».
В заключение обозреватель удивился, что ЧП на газопроводе не стали причиной отказа передавать ВСУ вооружение, кроме того Шольц обратился к немцам с просьбой реже принимать горячий душ.