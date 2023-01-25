Иркутянин получил десять лет колонии за подрыв сына соседа в кабине лифта

Житель Иркутска получил десять лет колонии и штраф в размере 220 тысяч рублей за подрыв сына соседа в кабине лифта. Соответствующее решение вынес Свердловский районный суд города, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Гражданин был признан виновным в умышленном повреждении имущества и незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Инцидент произошел осенью 2021 года — злоумышленник сделал бомбу и установил ее в лифте своего дома на улице Маршала Конева.
Известно, что у мужчины был затяжной конфликт с соседом — в момент подрыва в кабине лифта находился его 30-летний сын. Взрывное устройство было приведено в действие при помощи пульта дистанционного управления. Находившийся в лифте гражданин выжил, но получил травмы.