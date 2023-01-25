Иркутянин получил десять лет колонии за подрыв сына соседа в кабине лифта

Известно, что у мужчины был затяжной конфликт с соседом — в момент подрыва в кабине лифта находился его 30-летний сын. Взрывное устройство было приведено в действие при помощи пульта дистанционного управления. Находившийся в лифте гражданин выжил, но получил травмы.