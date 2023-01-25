Затащат ли Молдавию в НАТО и в Румынию, расскажут в медиацентре «Патриот»

Расколет ли Молдавию присоединение к НАТО или к Румынии, как предрекают в Гагаузии и Приднестровье? Какова текущая экономическая ситуация в стране, почему прекратились массовые протесты? Как много украинцев спасаются в Молдавии от мобилизации, как к ним относится население? Какова ситуация со свободой слова, остались ли оппозиционные СМИ в стране? В Молдавии объявили военные учения с 24 января по 4 февраля – ждать ли атаки на Приднестровье? Кишинев отказал в назначении прокурору Гагаузии из-за незнания румынского языка – насколько это демократично?