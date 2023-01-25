Затащат ли Молдавию в НАТО и в Румынию, расскажут в медиацентре «Патриот»

Объединение с Румынией поможет значительно ускорить присоединение Молдавии к Евросоюзу, молдавским властям не стоит отказываться от такого варианта, заявил бывший румынский премьер-министр Людовик Орбан. А министр обороны Молдавии Анатолий Носатый на брифинге во вторник, 24 января, заявил, что сохранение нейтралитета больше не является актуальным для Кишинева и что ему пора в НАТО.
Расколет ли Молдавию присоединение к НАТО или к Румынии, как предрекают в Гагаузии и Приднестровье? Какова текущая экономическая ситуация в стране, почему прекратились массовые протесты? Как много украинцев спасаются в Молдавии от мобилизации, как к ним относится население? Какова ситуация со свободой слова, остались ли оппозиционные СМИ в стране? В Молдавии объявили военные учения с 24 января по 4 февраля – ждать ли атаки на Приднестровье? Кишинев отказал в назначении прокурору Гагаузии из-за незнания румынского языка – насколько это демократично?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит журналист, руководитель проекта National News (Молдавия) Никита Роменский.
Эфир состоится 25 января, в среду, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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