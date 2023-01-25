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Затащат ли Молдавию в НАТО и в Румынию, расскажут в медиацентре «Патриот»

Пресс-центр
Затащат ли Молдавию в НАТО и в Румынию, расскажут в медиацентре «Патриот»

Объединение с Румынией поможет значительно ускорить присоединение Молдавии к Евросоюзу, молдавским властям не стоит отказываться от такого варианта, заявил бывший румынский премьер-министр Людовик Орбан. А министр обороны Молдавии Анатолий Носатый на брифинге во вторник, 24 января, заявил, что сохранение нейтралитета больше не является актуальным для Кишинева и что ему пора в НАТО.

Расколет ли Молдавию присоединение к НАТО или к Румынии, как предрекают в Гагаузии и Приднестровье? Какова текущая экономическая ситуация в стране, почему прекратились массовые протесты? Как много украинцев спасаются в Молдавии от мобилизации, как к ним относится население? Какова ситуация со свободой слова, остались ли оппозиционные СМИ в стране? В Молдавии объявили военные учения с 24 января по 4 февраля – ждать ли атаки на Приднестровье? Кишинев отказал в назначении прокурору Гагаузии из-за незнания румынского языка – насколько это демократично?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит журналист, руководитель проекта National News (Молдавия) Никита Роменский.

Эфир состоится 25 января, в среду, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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