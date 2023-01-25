В Петербурге восьмиклассник угнал автомобиль каршеринга на Клинском проспекте

Все произошло на Клинском проспекте. Восьмиклассник заметил автомобиль Kia Rio и решил покататься на нем без прав. Около девяти вечера 14-летнего злоумышленника заметил местный житель, который и заявил на маленького угонщика в полицию. Через несколько часов иномарку под управлением парня нашли.