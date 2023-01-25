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Adult Swim разорвал контракт с автором «Рика и Морти» Ройландом после обвинений в насилии

Общество
Adult Swim разорвал контракт с автором «Рика и Морти» Ройландом после обвинений в насилии

Американский актер, аниматор, сценарист, продюсер и режиссер Джастин Ройланд не так давно оказался в центре крупного скандала. Его обвинили в насилии, после чего с режиссером отказался работать телеканал Adult Swim.

Ранее против автора мультсериала «Рик и Морти» были выдвинуты обвинения в домашнем насилии над девушкой. В свете разразившегося скандала продюсеры телеканала отказались от дальнейшей работы с Ройландом. При этом выход на телеканале седьмого сезона мультсериала все же должен состояться.

Как пишет «Вечерняя Москва», стриминговый сервис Hulu, транслирующий другой мультсериал с голосом Ройланда, пока не отреагировал на скандал с его участием.
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