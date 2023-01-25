Adult Swim разорвал контракт с автором «Рика и Морти» Ройландом после обвинений в насилии

Ранее против автора мультсериала «Рик и Морти» были выдвинуты обвинения в домашнем насилии над девушкой. В свете разразившегося скандала продюсеры телеканала отказались от дальнейшей работы с Ройландом. При этом выход на телеканале седьмого сезона мультсериала все же должен состояться.