Актер Кукушкин бросил тяжелобольную мать и сбежал в Европу после получения повестки

Актер Никита Кукушкин покинул Россию, когда получил повестку в рамках частичной мобилизации. Он вместе с семьей перебрался в Европу, оставив на родине тяжелобольную мать.
По его словам, мать страдает от болезни Альцгеймера. Артист регулярно приходил в гости к матери, но теперь такой возможности нет. Несмотря на бегство в Европу, Кукушкин поддерживает с ней связь.
«С ней все хорошо. Она со мной всегда. Так как она со мной всегда, я думаю о ней постоянно. Я всегда мыслями там», — поделился актер в разговоре с журналисткой Екатериной Гордеевой (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) в ее YouTube-шоу.
Артисту пришла повестка в рамках частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года. Он уехал в Европу вместе с женой и ребенком, за что уже получил волну критики от коллег и бывших поклонников.