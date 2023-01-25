Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашек, которые заполонили рынок

Провести проверки заполонивших российский рынок игрушек в виде Чебурашки решили специалисты Роскачества. Об этом говорится в сообщении организации, которое опубликовано в среду, 25 января.
После успеха в прокате фильма «Чебурашка», российский рынок наводнили игрушки в виде главного персонажа различного качества. Чаще всего это изделия китайского производства, которые реализуются через маркетплейсы.
«Вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги проверит детские игрушки в виде персонажа Чебурашка», — сообщили в Роскачестве.
Эксперты подчеркнули, что к ним поступают негативные отзывы о качестве таких игрушек. Именно поэтому они решили организовать внеплановую проверку.