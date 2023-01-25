Прожившие более 50 лет в браке испанцы умерли с разницей в 45 минут

Согласно данным местных СМИ, супруги Кандида Куэрво Гонсалес и Хосе Антонио Гарсия Льяна прожили вместе 52 года. Будущие муж и жена родились в населенных пунктах, расположенных на территории автономного испанского сообщества Астурия. Несмотря на большое расстояние между их поселками, пара сошлась и заключила брак. Мужчина работал механиком, а его жена всю жизнь занималась домашним хозяйством. Детей у супругов не было.