Прожившие более 50 лет в браке испанцы умерли с разницей в 45 минут

Супружеская пара из Испании умерла с разницей в 45 минут после более чем 50 лет совместной жизни. Как сообщает издание La Vanguardia, испанцы заключили брачный союз в 1970 году.
Согласно данным местных СМИ, супруги Кандида Куэрво Гонсалес и Хосе Антонио Гарсия Льяна прожили вместе 52 года. Будущие муж и жена родились в населенных пунктах, расположенных на территории автономного испанского сообщества Астурия. Несмотря на большое расстояние между их поселками, пара сошлась и заключила брак. Мужчина работал механиком, а его жена всю жизнь занималась домашним хозяйством. Детей у супругов не было.
К концу января 86-летний Хосе Антонио Гарсия Льяна попал в больницу. Чуть позже, 22 января, его супруга Кандида скончалась в доме престарелых в возрасте 89 лет. Хосе умер в тот же день, спустя 45 минут после кончины супруги.