Фрегат «Адмирал Горшков» нанес удар ракетой «Циркон» в ходе учений в Атлантике

Экипаж российского фрегата «Адмирал Горшков», который выполняет задачи в западной части Атлантического океана, провел учения с использованием гиперзвукового оружия «Циркон» способом компьютерного моделирования.
Известно, что судно отработало организацию нанесения удара с помощью гиперзвуковой ракеты по морской цели, имитировавшую корабль условного противника на расстоянии более 900 километров.
Также сообщается, что корабль будет участвовать в совместных учениях с ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканской Республики уже в феврале.