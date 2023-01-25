Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Фрегат «Адмирал Горшков» нанес удар ракетой «Циркон» в ходе учений в Атлантике

Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» нанес удар ракетой «Циркон» в ходе учений в Атлантике

Экипаж российского фрегата «Адмирал Горшков», который выполняет задачи в западной части Атлантического океана, провел учения с использованием гиперзвукового оружия «Циркон» способом компьютерного моделирования.

Известно, что судно отработало организацию нанесения удара с помощью гиперзвуковой ракеты по морской цели, имитировавшую корабль условного противника на расстоянии более 900 километров.

Также сообщается, что корабль будет участвовать в совместных учениях с ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканской Республики уже в феврале.
циркон адмирал горшков атлантика
Военкоры ФАН
Лучшие в аду