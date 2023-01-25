Актриса Пэрис Хилтон впервые стала матерью в 41 год

Американская актриса, певица, автор песен и дизайнер Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками радостной новостью: 41-летняя знаменитость сообщила о рождении первого ребенка.
Как призналась Хилтон в социальных сетях, она всегда мечтала стать матерью, и долгожданное появление на свет ее первенца осчастливило светскую львицу.
«Тебя уже любят больше, чем можно передать словам», — подписала она снимок детской руки.
Стоит отметить, что отцом ребенка стал муж светской львицы Картер Рум, за которого она вышла замуж в 2021 году. Этот брак также стал для нее первым. Решив завести ребенка, супруги прибегли к суррогатному материнству, передает «Вечерняя Москва».