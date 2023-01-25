Почему российская культура проиграла сервису YouTube, обсудят в медиацентре «Патриот»

Почему российская культура проиграла сервису YouTube и что тут можно изменить? Как указ президента о сохранении духовных российских ценностей отражается в современном искусстве? СВО и живопись – есть ли спустя год хоть одна художественная работа, задевшая чувства и мысли россиян? Кто побеждает в войне менталитетов и культур, Запад или Восток? Актуальны ли сегодня «Митьки» со своим бесконечным пацифизмом, как оценивать скандал с картиной «Митьки никого не хотят победить»? Почему спустя год после начала СВО топовый фильм в наших кинотеатрах – это «Чебурашка», а не «Иди и смотри»?