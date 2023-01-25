Почему российская культура проиграла сервису YouTube, обсудят в медиацентре «Патриот»

В российские музеи и галереи регулярно ходит менее сотой процента населения страны, российские фильмы смотрят менее пяти процентов молодежи, зато 87% всей интернет-аудитории России регулярно просматривают ролики на канале YouTube. Возрастная группа от 25 до 34 лет (молодежь) представляет наиболее активных пользователей видеохостинга.
При этом YouTube демонстративно не подчиняется законам РФ и ведет активную русофобскую пропаганду во всех темах, от новостей до культуры.
Почему российская культура проиграла сервису YouTube и что тут можно изменить? Как указ президента о сохранении духовных российских ценностей отражается в современном искусстве? СВО и живопись – есть ли спустя год хоть одна художественная работа, задевшая чувства и мысли россиян? Кто побеждает в войне менталитетов и культур, Запад или Восток? Актуальны ли сегодня «Митьки» со своим бесконечным пацифизмом, как оценивать скандал с картиной «Митьки никого не хотят победить»? Почему спустя год после начала СВО топовый фильм в наших кинотеатрах – это «Чебурашка», а не «Иди и смотри»?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят Евгений Игоревич Антипов, художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада в программе «Культурные явления» и гость программы, Николай Петрович Пятахин, доцент СПбГАСУ (ЛИСИ), художник, педагог.
Эфир состоится 25 января, в среду, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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