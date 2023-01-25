Шведский аналитик Андерсон одной фразой разрушил надежды Киева на западные танки

Киевские власти и командование ВСУ возлагают чрезмерно большие надежды на танки западного производства, заявил представитель Шведского агентства оборонных исследований Йоханнес Андерсон.
По его словам, которые приводит Euronews, следует реально оценивать расстановку сил в зоне боевых действий. Так, эксперт всего одной фразой объяснил бессмысленность позиции Украины, требующей от стран НАТО тяжелую бронетехнику.
«Это не волшебное средство», — предупредил аналитик.
Андерсон предупредил, что переданные ВСУ танки не смогут кардинально изменить ход боевых действий. На тактическом уровне машины будут полностью зависимы от ближней поддержки. Более того, как подчеркнул военный эксперт, нет оснований полагать, что западные танки будут лучше российских.
Ранее, как передает «Царьград», в немецком парламенте подвергли резкой критике идею отправки танков Leopard на Украину. По мнению депутатов из оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», такое решение будет означать прямое вмешательство Берлина в украинский кризис со всеми вытекающими негативными последствиями.