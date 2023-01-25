Шведский аналитик Андерсон одной фразой разрушил надежды Киева на западные танки

Андерсон предупредил, что переданные ВСУ танки не смогут кардинально изменить ход боевых действий. На тактическом уровне машины будут полностью зависимы от ближней поддержки. Более того, как подчеркнул военный эксперт, нет оснований полагать, что западные танки будут лучше российских.