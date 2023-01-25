Береговая охрана Южной Кореи нашла 12 моряков с затонувшего сухогруза из Гонконга

Спасателям удалось обнаружить 12 из 22 членов экипажа корабля из Гонконга, который затонул у берегов южнокорейского острова Чеджу. Об этом сообщает в среду береговая охрана Республики Корея.
Известно, что 11 человек находятся без сознания. Их заметили проплывающие мимо суда. Всех пострадавших планируется в кратчайшие сроки доставить в японскую префектуру Нагасаки. Поиск остальных пропавших без вести продолжается.
Напомним, сухогруз Jin Tian подал сигнал бедствия в районе необитаемых островов Дандзе накануне днем. На его борту находились 14 моряков из Китая и 8 из Мьянмы. Корабль следовал под флагом Гонконга.