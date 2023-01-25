Австрия, принимая участие в санкционной политике, направленной против России, нарушает конституцию страны. Такой вывод сделал бывший кандидат в президенты республики Геральд Грош.
В беседе с РИА Новости политик отметил, что Вена должна отказаться от ограничений против Москвы и предложить посредничество в российско-украинских переговорах.
«Тот факт, что именно нейтральная Австрия участвует в этих санкциях, в этой экономической войне, стало серьезным нарушением федеральной конституции и предательством австрийского населения», — подчеркнул Грош.
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» также сообщало, что Евросоюз планирует включить в санкционный список отрасли производства БПЛА в России.
Напомним, ранее глава МИД Чехии Ян Липавский призвал Брюссель ввести дополнительные рестрикции в отношении технологического сектора РФ. По его словам, такие меры помешают России производить оружие и ракеты.