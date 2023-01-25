Российский форвард Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов в гостевых матчах

Российский нападающий американского «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в гостевых матчах.
Хоккеисты «Вашингтона» минувшей ночью обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на стадионе «Болл-Арена» в Денвере завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Одну из шайб в прошедшем матче забросил 37-летний капитан «столичных» Александр Овечкин. Этот гол стал для российского форварда 447-м в гостевых матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Овечкин установил рекорд лиги по этому показателю, обойдя легендарного Уэйна Гретцки.
Двукратный чемпион мира в составе сборной России забросил 811 шайбу за карьеру в НХЛ. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.