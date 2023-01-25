Российский форвард Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов в гостевых матчах

Одну из шайб в прошедшем матче забросил 37-летний капитан «столичных» Александр Овечкин. Этот гол стал для российского форварда 447-м в гостевых матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Овечкин установил рекорд лиги по этому показателю, обойдя легендарного Уэйна Гретцки.