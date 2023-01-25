Ученый РАН оценил возможное влияние изменений вращения ядра Земли на жизнь людей

Физик добавил, что будет некорректным считать, будто ядро Земли начало вращаться в обратную сторону. Как он пояснил, из-за разного агрегатного состояния мантии, внутреннего и внешнего ядра планеты, они движутся с разными скоростями, но в одну сторону.