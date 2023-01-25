Ученый РАН оценил возможное влияние изменений вращения ядра Земли на жизнь людей

Изменение скорости вращения внутреннего ядра Земли на жизнь людей не окажет существенного влияния. Такое мнение выразил директор Института физики Земли РАН Сергей Тихорецкий.
Ученые Пекинского университета установили, что ядро нашей планеты приостановилось и немного изменило направление движения. Они предположили, что эти изменения могут повлиять на сокращение дня и геомагнитное поле Земли.
Однако Тихоцкий уверен, что серьезных последствий человечество не ощутит. По его мнению, ученые высказали обоснованное предположение, но оно не подтверждено полностью.
«Это очень тонкий эффект, который никакого влияния на жизнь Земли и человека на ней не оказывает», — пояснил Тихорецкий в беседе с РБК.
Физик добавил, что будет некорректным считать, будто ядро Земли начало вращаться в обратную сторону. Как он пояснил, из-за разного агрегатного состояния мантии, внутреннего и внешнего ядра планеты, они движутся с разными скоростями, но в одну сторону.