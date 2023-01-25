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Anadolu: США планируют передать Украине от 30 до 50 танков Abrams

Армия
Anadolu: США планируют передать Украине от 30 до 50 танков Abrams

США могут отправить на Украину обещанную партию основных боевые танков M1 Abrams на этой неделе, передает турецкое агентство Anadolu.

Газета сослалась на свои источники в американской администрации и подчеркивает, что в первый украинский батальон Abrams может войти от 30 до 50 танков.

«Президент Байден объявит о предоставлении Украине танков M1 Abrams на этой неделе, самое раннее — завтра», — рассказал собеседник Anadolu.

Ранее стало известно, что власти Польши намерены потребовать от ЕС компенсации за отправку своих танков Киеву. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава таким образом проверит «добрую волю» Евросоюза, передает «Царьград».
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