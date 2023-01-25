Сенатор Клишас назвал странными поправки о резервировании даты пересечения границы России

Сенатор подчеркнул, что в своем изначальном виде предлагаемые поправки требовали дополнительных пояснений. В текущем же своем виде они могут затрагивать права граждан, что «выглядит очень странно», считает он. По мнению главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству, новая норма потребовала бы очень серьезного обсуждения и вряд ли бы прошла после рассмотрения в Совете Федерации, передает РБК.