Сенатор Клишас назвал странными поправки о резервировании даты пересечения границы России

Новые поправки к законодательству, предусматривающие введение бронирования даты пересечения границы, затрагивают конституционные права россиян. Такое мнение выразил член Совета Федерации Андрей Клишас.
Сенатор подчеркнул, что в своем изначальном виде предлагаемые поправки требовали дополнительных пояснений. В текущем же своем виде они могут затрагивать права граждан, что «выглядит очень странно», считает он. По мнению главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству, новая норма потребовала бы очень серьезного обсуждения и вряд ли бы прошла после рассмотрения в Совете Федерации, передает РБК.
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев ранее подготовил законодательную инициативу, предполагающую внесение изменений в установленный порядок пересечения государственной границы России. Как сообщает издание «Ридус», Москвичев предлагает обязать граждан резервировать дату и время пересечения границы. Правила распространяются исключительно на грузоперевозки.