Экс-депутат Роман Худяков высказался о «Вечернем Урганте» с Киркоровым

Певец России Филипп Киркоров и шоумен Иван Ургант приняли участие в вечеринке, посвященной юбилею петербургского бизнесмена Михаила Баракина. О «празднике тщеславия» с участием артистов высказался депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
Специально для праздника Ургант «возродил» свое вечернее шоу, одним из гостей которого стал Киркоров. Как отметил экс-парламентарий в личном Telegram-аккаунте, им и другим звездам приходилось за деньги осыпать именинника комплиментами.
«Сидит Киркоров у Урганта в Дубае и вещает: «Я с Мишей знаком всего год. Когда я узнал получше его жену и их детей, убедился, что этому человеку можно доверять. «Да, Миша прекрасный человек», — вторит Ургант», — написал Худяков.
Ранее журналист Михаил Шахназаров описал возможный сценарий возвращения Урганта в эфир после окончания СВО.