Северокорейские власти ввели пятидневный карантин в Пхеньяне из-за заболеваемости ОРВИ

Распространение ОРВИ и других инфекций наблюдают в Пхеньяне северокорейские медики. Из-за этого власти КНДР ввели карантин сроком на пять дней.
Жители города должны оставаться дома, а также измерять температуру тела несколько раз в день. Среди болезней, которые распространяются в Пхеньяне, власти не упомянули коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает южнокорейский портал NK News.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом Чучхе глав России и Китая. Северокорейский календарь берет свое начало с 1912 года, когда родился основатель республики Ким Ир Сен, передает «Ридус».