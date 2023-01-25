Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эпидемиолог Антипова предупредила об опасности чая с лимоном для желудка

Общество
Эпидемиолог Антипова предупредила об опасности чая с лимоном для желудка

Употребление чая с лимоном помогает в борьбе с простудой и дает много витаминов, однако этот напиток может быть опасен для некоторых категорий людей.

Например, лимон противопоказан при желчнокаменной болезни, гастрите, язвенной болезни желудка и изжоге. Об этом предупредила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

Также этот цитрус усиливает свойства чая, и в итоге напиток бодрит примерно, как кофе. Стоит быть осторожнее и с ароматизированными чаями, поскольку зачастую производители добавляют не натуральные кусочки ягод и фруктов, а вредные ароматизаторы и красители, что чревато развитием аллергии, резюмировала специалист.

Многие начинают свой день с чашки кофе или чая. Роскачество выяснило, какой напиток поможет лучше взбодриться, пишет газета «Петербургский дневник».

Миру, тем временем, вновь грозит нехватка кофе. С таким продолжительным дефицитом никто еще не сталкивался, а все из-за низкого урожая в Бразилии, передает «Ридус».
чай лимон опасность
Военкоры ФАН
Лучшие в аду