Эпидемиолог Антипова предупредила об опасности чая с лимоном для желудка

Также этот цитрус усиливает свойства чая, и в итоге напиток бодрит примерно, как кофе. Стоит быть осторожнее и с ароматизированными чаями, поскольку зачастую производители добавляют не натуральные кусочки ягод и фруктов, а вредные ароматизаторы и красители, что чревато развитием аллергии, резюмировала специалист.