Эпидемиолог Антипова предупредила об опасности чая с лимоном для желудка

Употребление чая с лимоном помогает в борьбе с простудой и дает много витаминов, однако этот напиток может быть опасен для некоторых категорий людей.
Например, лимон противопоказан при желчнокаменной болезни, гастрите, язвенной болезни желудка и изжоге. Об этом предупредила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.
Также этот цитрус усиливает свойства чая, и в итоге напиток бодрит примерно, как кофе. Стоит быть осторожнее и с ароматизированными чаями, поскольку зачастую производители добавляют не натуральные кусочки ягод и фруктов, а вредные ароматизаторы и красители, что чревато развитием аллергии, резюмировала специалист.
Многие начинают свой день с чашки кофе или чая. Роскачество выяснило, какой напиток поможет лучше взбодриться, пишет газета «Петербургский дневник».
Миру, тем временем, вновь грозит нехватка кофе. С таким продолжительным дефицитом никто еще не сталкивался, а все из-за низкого урожая в Бразилии, передает «Ридус».