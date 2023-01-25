Американское правительство является худшим и продажным. Это заявление сделал политик-демократ из США, кандидат на должность губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
По его словам, в Вашингтоне находится самое «отвратительное правительство, которое можно купить за деньги». Янг написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter. Демократ уже много раз делал резкие заявления в сторону действующей американской администрации.
Также 14 января он предложил срочно объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Причиной этого стали военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других государствах, и продолжение прокси-войны против России.
Он также добавил, что абсолютно все американские лидеры с 1945 года были военными преступниками. Политик также критиковал официальный Вашингтон за помощь Киеву и передачу ему вооружений.