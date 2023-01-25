Мощный снегопад в Японии привел к гибели человека

Обрушившееся на Японию сильные снегопады привели к гибели по крайней мере одного жителя страны. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
Чиновник на брифинге для журналистов указал, что также известно о гибели двух человек. На данный момент выясняется, связана ли их смерть со снегопадами. Также поступают сообщения о пострадавших, уточнил Мацуно.
Холодный фронт пришел в Японию с началом недели, которая вызвала масштабное похолодание и снегопады. Рекордом стала температура в поселке Рикубецу на Хоккайдо — она опустилась до отметки минус 26,9 градуса. На утро среды температура в Токио составляет минус три градуса, в Осаке — минус два. За сутки в ряде регионов Японии выпало до 88 сантиметров осадков. В стране уже наблюдаются сбои в движении поездов, задержки авиарейсов и отключения электричества.