Володин: страны Прибалтики утратили суверенитет в угоду русофобии

Прибалтийские страны утратили суверенитет. Это заявление в личном Telegram-канале сделал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.
По его словам, все решения принимают Вашингтон и Брюссель. Интересы народа игнорируются, а население сократилось в среднем на 25%. Правящие режимы этих государств преуспевают лишь в русофобии.
Местные администрации соревнуются, кто более жестко выступит против России. В Прибалтике больше, чем где-либо, нарушаются права человека. Речь идет об ущемлении национальных меньшинств, запрете говорить на родном языке, преследовании независимых журналистов и правозащитников.
Сотрудничество с такими странами не представляется возможным, а решения о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мертвое не может умереть дважды, резюмировал Володин.