ЦРЭ ожидает перестройки мировых рынков топлива после эмбарго ЕС через полгода

Россия сможет перенаправить свое дизельное топливо в Юго-Восточную и Южную Азию, а также на Ближний Восток. Европа сможет закупать его в США и на Ближнем Востоке. Возможность доставки топлива из Китая в Европу есть, но объемы поставок будут зависеть от роста цен на горючее.