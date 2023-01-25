ЦРЭ ожидает перестройки мировых рынков топлива после эмбарго ЕС через полгода

Перенастройка мировых топливных рынков после вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты потребует не менее полугода. Такими расчетами с РИА Новости поделились в Центре развития энергетики (ЦЭР).
Ситуация на топливных рынках этим летом, вероятно, будет напряженной во всем мире, считают эксперты. Новые направления поставок будут формироваться по маршруту, аналогичному нефти.
Россия сможет перенаправить свое дизельное топливо в Юго-Восточную и Южную Азию, а также на Ближний Восток. Европа сможет закупать его в США и на Ближнем Востоке. Возможность доставки топлива из Китая в Европу есть, но объемы поставок будут зависеть от роста цен на горючее.