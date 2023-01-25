Этем Санчак: Турция может выйти из НАТО в ближайшие полгода

Сегодня выход из НАТО стал перспективой Турции на ближайшее время. Кроме того, турки начинают симпатизировать России и президенту Владимиру Путину, заявил заместитель председателя партии «Родина» Этем Санчак.
Он отметил, что последние события вынуждают Турцию идти на такие решения. НАТО прямыми провокациями вынуждает страну рассматривать подобную перспективу. Санчак уверен, что в течение полугода Турция должна выйти из Североатлантического альянса.
Причинами такой смены курса политик называет и недавнюю исламофобскую акцию в Швеции, и попытку НАТО втянуть Турцию в воронку на Ближнем Востоке, и в целом разрушительную политику Запада в отношении Анкары.