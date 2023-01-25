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Отец Фриске рассказал, кому умирающая певица поручила воспитание сына

Шоу-бизнес
Отец Фриске рассказал, кому умирающая певица поручила воспитание сына

Певица Жанна Фриске перед самой смертью озвучила имя человека, которому была готова доверить самое ценное — воспитание единственного сына. Она хотела, чтобы ребенком занималась ее подруга Ольга Орлова.

Отец бывшей солистки группы «Блестящие» Владимир Фриске вспомнил важное решение дочери перед кончиной. Звезде задали вопрос о будущем сына. По словам Фриске, дочь уже плохо видела и не говорила.

Родные перечисляли имена близких, которым она могла доверить воспитание наследника. По словам отца, певица была против тогдашнего возлюбленного Дмитрия Шепелева и своих родителей.

«Назвали Олю Орлову — она кивнула», — рассказал «СтарХиту» отец артистки.

Жанны Фриске не стало летом 2015 года. Последние годы жизни она боролась с онкологическим заболеванием.
Фриске ребенок семья
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