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Рогов: российская армия пресекла попытки наступления ВСУ на Запорожье

Армия
Рогов: российская армия пресекла попытки наступления ВСУ на Запорожье

Украинской армии не удалось осуществить широкое наступление в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, благодаря действиям российской армии, планы противника по организации наступления были сорваны. ВСУ хотели выйти к побережью Азовского моря, однако теперь этому не суждено сбыться.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию на линии фронта, украинское командование вынуждено стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления. Сейчас на Запорожской линии фронта идут боестолкновения, в которых Россия держит уверенное преимущество.
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