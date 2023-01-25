Рогов: российская армия пресекла попытки наступления ВСУ на Запорожье

Украинской армии не удалось осуществить широкое наступление в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, благодаря действиям российской армии, планы противника по организации наступления были сорваны. ВСУ хотели выйти к побережью Азовского моря, однако теперь этому не суждено сбыться.
Чтобы хоть как-то исправить ситуацию на линии фронта, украинское командование вынуждено стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления. Сейчас на Запорожской линии фронта идут боестолкновения, в которых Россия держит уверенное преимущество.