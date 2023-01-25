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Французский политик Филиппо заподозрил Зеленского в зачистке властных кругов

Политика
Французский политик Филиппо заподозрил Зеленского в зачистке властных кругов

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо задался вопросом о причинах отставки высокопоставленных чиновников на Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Французский политик отметил, что вокруг Зеленского происходит «гекатомба» — жестокое уничтожение людей. На этой неделе подал в отставку замминистра обороны Украины, а на прошлой — заместитель Зеленского.

«На Украине явно что-то происходит — следите за новостями!», — призвал Филиппо.

Политик ранее неоднократно критиковал западные страны за поддержку Украины финансами и поставки военной техники. По его словам, это лишь затягивает конфликт.

Ранее в руководстве Украины произошло несколько крупных отставок. Так, были уволены замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.
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