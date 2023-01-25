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Журналист Трейси: американцам промыли мозги ради эскалации конфликта на Украине

Политика
Журналист Трейси: американцам промыли мозги ради эскалации конфликта на Украине

Американцам промыли мозги, чтобы они без критики приняли эскалацию единственным вариантом развития конфликта на Украине. Таким мнением в соцсетях поделился журналист Майкл Трейси.

Простое понятие дипломатии даже не приходит в голову. Хотя его пропагандируют Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и Мексика.

Украина на протяжении нескольких месяцев просит у Запада бронетехнику для наступательных действий. Зеленский открыто высказывал недовольство объемами западной помощи.

Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений затягивают конфликт, но не меняют его исход. Транспорт с военной техникой будет для российской армии законной целью, отмечали в Москве.

Ранее о манипуляциях мнением американцев ради обоснования конфликта на Украине в статье для The American Conservative заявлял Келли Бокар Влахос. По его словам, манипуляции осуществлялись через соцсети, начиная с 2017 года.
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