Американцам промыли мозги, чтобы они без критики приняли эскалацию единственным вариантом развития конфликта на Украине. Таким мнением в соцсетях поделился журналист Майкл Трейси.
Простое понятие дипломатии даже не приходит в голову. Хотя его пропагандируют Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и Мексика.
Украина на протяжении нескольких месяцев просит у Запада бронетехнику для наступательных действий. Зеленский открыто высказывал недовольство объемами западной помощи.
Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений затягивают конфликт, но не меняют его исход. Транспорт с военной техникой будет для российской армии законной целью, отмечали в Москве.
Ранее о манипуляциях мнением американцев ради обоснования конфликта на Украине в статье для The American Conservative заявлял Келли Бокар Влахос. По его словам, манипуляции осуществлялись через соцсети, начиная с 2017 года.