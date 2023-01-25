Новый снегопад вскрыл старые проблемы с уборкой улиц в Петербурге

Снегопады вернулись в Петербург после недолгого перерыва, и сразу напомнили горожанам о проблемах с уборкой улиц. В среду, 25 января, петербуржцам приходится передвигаться по нечищеным дорогам и заметенным снегом тротуарам.
Недавний перерыв в снегопадах пошел на пользу петербуржцам. Горожане смогли перевести дух и собраться с силами, чего, видимо, нельзя сказать о коммунальных службах. Новый снегопад обнажил старые проблемы.
Заваленные снегом улицы убираются не везде и не всегда своевременно. Местами движение по дорогам и тротуарам затруднено. А вышедшей на улицы снегоуборочной техники явно не достаточно, чтобы оперативно расчистить дороги и тротуары.
Проблема с уборкой снега преследует Петербург не первый год. Но администрация Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым, видимо, не в состоянии ее решить.