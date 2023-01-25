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Пожилой мужчина погиб в результате ночного пожара в СНТ под Красноярском

Происшествия
Пожилой мужчина погиб в результате ночного пожара в СНТ под Красноярском

Пожилой мужчина погиб в результате ночного пожара в дачном доме в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом информирует региональный главк МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в 5:16 по Красноярску (01:16 по Москве). Загорелся дачный дом и надворные постройки. Соседи сообщили сотрудникам МЧС, что внутри может находиться человек.

Пожар был локализован в 7:50 на площади 80 квадратных метров. Полностью сгорел дом и постройки. Пожар ликвидируют водой из ближайшего озера.

Внутри дома пожарные нашли погибшего пенсионера. По предварительным данным, причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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