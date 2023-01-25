Пожилой мужчина погиб в результате ночного пожара в СНТ под Красноярском

Пожилой мужчина погиб в результате ночного пожара в дачном доме в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом информирует региональный главк МЧС.
Сообщение об инциденте поступило в 5:16 по Красноярску (01:16 по Москве). Загорелся дачный дом и надворные постройки. Соседи сообщили сотрудникам МЧС, что внутри может находиться человек.
Пожар был локализован в 7:50 на площади 80 квадратных метров. Полностью сгорел дом и постройки. Пожар ликвидируют водой из ближайшего озера.
Внутри дома пожарные нашли погибшего пенсионера. По предварительным данным, причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.