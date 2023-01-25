Украинские власти намерены запретить покупку алкоголя и табака за наличные

Подакцизные товары на Украине могут полностью перевести на безналичный формат. Это значит, что алкоголь и сигареты не будут продаваться за наличные, рассказал замруководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, передает «Взгляд».
На Украине планируется ввести «электронный акциз», который позволит через QR-код отслеживать, где была произведена бутылка или пачка. Также все расчеты за подакцизные товары переведут на безналичный формат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому наказание за невыполнение приказов в украинской армии ужесточится. Кроме того, тем, кто употреблял наркотики и алкоголь во время военного положения, увеличат длительность наказания.