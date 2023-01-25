Журналист Матэ заявил о победе «исконного интереса» США, рассоривших Германию с Россией

США заставили Германию отправить танки Leopard Украине, чтобы рассорить ФРГ с Россией. Такое мнение обозреватель Gray Zone, американский журналист Аарон Матэ выразил в соцсетях.
Вашингтон уговорил Берлин отправить Киеву танки Leopard, игнорируя риск эскалации и опросы общественного мнения в ФРГ, считает автор. Принятое решение приведет к разрыву отношений между Россией и Германией, уверен Матэ. Обозреватель напомнил, что основатель разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман еще в 2015 году назвал это «исконным интересом» США.
Ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что правительство Германии решило поставить Украине танки Leopard 2 A6, которые стоят на вооружении бундесвера. В издании отметили, что может быть поставлена техника для одной танковой роты.