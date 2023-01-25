Музыкант-военкор Апачев: после освобождения Гуляйполя можно говорить о деблокаде Донбасса

Музыкант и военкор Аким Апачев из Мариуполя прокомментировал обстановку на Запорожском направлении, а также рассказал о выходе своего нового альбома «Гуляйполе». Об этом сообщает argumenti.ru.
Апачев рассказал, что произведение посвящено происходящему на фронте. Подразделения российских войск на Гуляйпольском направлении пришли в движение, ряд населенных пунктов перешли под росссийский контроль. По мнению Апачева, вопрос наступления на Гуляйполе сейчас актуален, поэтому выход альбома не случаен.
Военкор отметил, что при первой возможности поедет на это направление. По его словам, это важная веха в истории спецоперации России на Украине, поскольку после освобождения Гуляйполя можно будет говорить о деблокаде всего Донбасса.