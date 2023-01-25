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РИА Новости: российские артиллеристы успешно прикрывают пехоту на Запорожском направлении

Армия
РИА Новости: российские артиллеристы успешно прикрывают пехоту на Запорожском направлении

Расчеты российских самоходок «Гиацинт» уничтожили скопления войск ВСУ в ходе наступления на Запорожском направлении. Это подтвердил корреспондент РИА Новости.

Военнослужащий российской армии с позывным «Раптор» рассказал журналисту, что российская артиллерия бьет по противнику, который прячется, преимущественно, в лесополосе. Огонь артиллеристов поддерживает пехотные подразделения, защищая его от огня вражеских БМП и пулеметных расчетов.

Другой солдат с позывным «Рагнар» подтвердил слаженность и профессионализм российских артиллеристов. Он также отметил, что в последнее время артиллерийская деятельность украинских боевиков значительно снизилась в последнее время.
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