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Полянский объяснил тучи воронов над Киевом богохульством на Украине

Политика
Полянский объяснил тучи воронов над Киевом богохульством на Украине

Огромное количество ворон в небе над Киевом может объясняться антирелигиозными действиями властей. Таким мнением в соцсетях поделился первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее СМИ опубликовали видео с огромными стаями черных птиц над столицей Украины. Полянский считает, что необычное явление могло быть ответом на «спонсируемое государством богохульство»: «преследование священников» и «уничтожение церквей».

Президент Владимир Зеленский ранее подписал указы об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников. Отставки затронули офис президента и заместителей ряда министров.
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