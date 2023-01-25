Полянский объяснил тучи воронов над Киевом богохульством на Украине

Огромное количество ворон в небе над Киевом может объясняться антирелигиозными действиями властей. Таким мнением в соцсетях поделился первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее СМИ опубликовали видео с огромными стаями черных птиц над столицей Украины. Полянский считает, что необычное явление могло быть ответом на «спонсируемое государством богохульство»: «преследование священников» и «уничтожение церквей».
Президент Владимир Зеленский ранее подписал указы об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников. Отставки затронули офис президента и заместителей ряда министров.