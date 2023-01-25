Посол Антонов предупредил об уничтожении танков Abrams в случае их поставки на Украину

Российская армия уничтожит танки M1 Abrams, если США решат передать их Украине. В этом нет сомнений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат прокомментировал публикации в американских СМИ о возможной отправке танков Украине. По его словам, российские военные уничтожают все образцы передаваемой Украине натовской техники. В случае передачи Киеву M1 Abrams будут уничтожены и американские танки, предупредил Антонов.
Посол заявил, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести стратегическое поражение Москвы. США постоянно повышают «планку» военного содействия Украине. Это особенно четко проявляется, когда Вооруженные силы России одерживают новые победы и освобождают территорию РФ «от нацистской угрозы», подчеркнул Антонов.