Посол Антонов предупредил об уничтожении танков Abrams в случае их поставки на Украину

Дипломат прокомментировал публикации в американских СМИ о возможной отправке танков Украине. По его словам, российские военные уничтожают все образцы передаваемой Украине натовской техники. В случае передачи Киеву M1 Abrams будут уничтожены и американские танки, предупредил Антонов.