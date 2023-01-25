США призывают европейские страны нарастить поставки военной помощи Киеву, так как понимают близость поражения Украины. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в YouTube.
Вашингтон пытается понять, как затянуть боевые столкновения на Украине и продлить «эти страдания». Кроме того, с помощью давления на европейские страны США пытаются не допустить своего фиаско.
Больше всего Вашингтон давит на Берлин в вопросе поставок вооружения Киеву. Решения, к которым подталкивают американцы, можно назвать «вооруженной агрессией». Однако Германия скорее желает прекратить конфликт.