Российские силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки Евросоюза

Канал финансирования сотрудников Службе безопасности Украины, причастных к терактам в Херсонской области, пресекли российские силовики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур в регионе.
Они выяснили, что для обналичивания денег используются банковские карты и счета, чьи физические владельцы находятся на территории стран Европы и Прибалтики. Также используются обезличенные банковские ячейки, арендованные в кредитных организациях Чехии и Польши. Деньги передавали с помощью волонтерских организаций.
Российским силовикам стало известно, что спецслужбы Украины активно используют «спящую агентуру» в Херсонской области. «Агентура» отчитывается о проделанной работе куратору через спутниковую связь.