Российские силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки Евросоюза

Они выяснили, что для обналичивания денег используются банковские карты и счета, чьи физические владельцы находятся на территории стран Европы и Прибалтики. Также используются обезличенные банковские ячейки, арендованные в кредитных организациях Чехии и Польши. Деньги передавали с помощью волонтерских организаций.