Киев не будет испытывать дефицита чиновников на фоне кадровых перестановок, так как НКО Запада долгое время подготавливали для Украины «скамейку запасных». Об этом рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС.