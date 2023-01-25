Мирошник сообщил о подготовленной Западом «скамейке запасных» для Украины

Киев не будет испытывать дефицита чиновников на фоне кадровых перестановок, так как НКО Запада долгое время подготавливали для Украины «скамейку запасных». Об этом рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
Западные НКО специально для Украины отбирали и обучали чиновников. У Киева же система подготовки своих кадров работает с 90-х годов. Многие обучались в иностранных структурах.
Украина оказалась в центре громкого скандала из-за массовых увольнений чиновников. Страна погрязла в коррупционных скандалах, произошедших в руководстве государства. Так был уволен Василий Лозинский с поста замминистра развития общин и территорий.