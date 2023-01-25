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Австрийский политик Грош: Евросоюз на Украине оказался для США «полезным идиотом»

Политика
Австрийский политик Грош: Евросоюз на Украине оказался для США «полезным идиотом»

Экс-кандидат в президенты Австралии Геральд Грош заявил, что Евросоюз для США стал в ситуации вокруг Украины «полезным идиотом». Об этом сообщает РИА Новости.

Важно понимать, считает он, что идет конфликт между США и НАТО с одной стороны и Россией — с другой. ЕС был не в состоянии интегрировать Россию в общую политику безопасности.

Политик указал, что Вашингтон получает от конфликта выгоду. Военная промышленность США приносит самую высокую прибыль со времен Второй мировой войны. Также он назвал антироссийские санкции «драматической ошибкой» — их результатом являются массовые социальные потрясения.

Ранее экс-главком объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Запад поставляет Украине недостаточно оружия для победы. По мнению Кларка, западные союзники должны передать украинской армии столько же оружия, сколько уже было отправлено.
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