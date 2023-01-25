Корабль с десятками людей на борту затонул у берегов Японии

Грузовой корабль под флагом Гонконга затонул на юго-западе Японии. Этой информацией поделилась береговая охрана страны.
На борту судна находились десятки людей. Согласно предварительным сведениям, сотрудникам спасательных служб удалось спасти 22 членов экипажа. Материал об этом опубликовало издание Bloomberg.
Корабль затонул в 110 километрах к западу от отдаленных островов Дандзе. Они входят в состав префектуры Нагасаки. Береговая охрана получила информацию о происшествии поздно вечером. Причина инцидента в данный момент неизвестна. В списке пострадавших значатся граждане Китая и Мьянмы.