Корабль с десятками людей на борту затонул у берегов Японии

Корабль затонул в 110 километрах к западу от отдаленных островов Дандзе. Они входят в состав префектуры Нагасаки. Береговая охрана получила информацию о происшествии поздно вечером. Причина инцидента в данный момент неизвестна. В списке пострадавших значатся граждане Китая и Мьянмы.