«Коммерсант»: более 20 регионов подняли тариф на электроэнергию для бизнеса сверх предела

Сетевые тарифы для бизнеса в 2023 году выросли на десять-двадцать процентов сразу в 21 регионе России, превысив общероссийский уровень индексации. Об этом информирует «Коммерсант».
Общероссийский предельный уровень составляет девять процентов. Самый высокий рост (на 20 процентов) произошел в Республике Мордовия.
В Кемеровской и Свердловской областях тарифы на высоком и среднем напряжениях тарифы возросли на 18 процентов. В Новгородской области — на 16-19 процентов. В Новосибирской, Пермской и Астраханской областях рост составил почти 16 процентов.
Эксперты называют среди причин высокую инфляцию, необходимость компенсации накопленных выпадающих доходов, а также запрет на увеличение тарифов для населения. Аналитики оценивают объем нагрузки на коммерческих потребителей на 18 процентов, до 95 миллиардов рублей.