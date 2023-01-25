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Песков: Путин и Зеленский не общались несколько лет

Политика
Песков: Путин и Зеленский не общались несколько лет

Президент России Владимир Путин не общался с главой Украины Владимиром Зеленским последние годы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Зеленский виделись на парижском саммите в «нормандском формате» в 2019 году. После этой встречи Путин созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. Сообщений о контактах на сайте Кремля больше не было. На вопрос журналиста РИА Новости о том, что у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским, Песков заявил: «верно».

В октябре 2021 года в Кремле отмечали, что особых перспектив для встречи глав двух государств нет. Это связано с действиями Киева и голословными заявлениями Зеленского об участии России в конфликте на востоке Украины.
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