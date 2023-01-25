Песков: Путин и Зеленский не общались несколько лет

Путин и Зеленский виделись на парижском саммите в «нормандском формате» в 2019 году. После этой встречи Путин созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. Сообщений о контактах на сайте Кремля больше не было. На вопрос журналиста РИА Новости о том, что у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским, Песков заявил: «верно».