Зеленский сообщил о продолжении кадровых перестановок на Украине

По данным украинских СМИ, в стране начались серьезные кадровые перестановки. Так был уволен Алексей Симоненко с поста заместителя генерального прокурора Украины и заместитель главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Также были анонсированы возможные увольнения в украинском кабмине.