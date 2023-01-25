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Зеленский сообщил о продолжении кадровых перестановок на Украине

Политика
Зеленский сообщил о продолжении кадровых перестановок на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране продолжаются кадровые перестановки. Он заверил, что украинская общественность увидит каждый шаг, который предпринимают власти.

По данным украинских СМИ, в стране начались серьезные кадровые перестановки. Так был уволен Алексей Симоненко с поста заместителя генерального прокурора Украины и заместитель главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Также были анонсированы возможные увольнения в украинском кабмине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала кадровые перестановки на Украине. Она назвала это очередным «переделом поляны».
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