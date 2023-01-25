Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Инвестстратег Исаков посоветовал держать часть накоплений в наличных на черный день

Общество
Инвестстратег Исаков посоветовал держать часть накоплений в наличных на черный день

Основную часть средств лучше хранить в банке, но «на черный день» нужно иметь немного наличных. Они могут понадобиться при технических сбоях, сообщил агентству «Прайм» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Эксперт посоветовал формировать «подушку безопасности» постепенно, откладывая не менее 10% дохода ежемесячно. Эти средства лучше класть на депозит или накопительный счет, уточнил Исаков.

Переходить к инвестициям специалист советует только после того, как будет сформирована «подушка безопасности». Формировать следует портфель, диверсифицированный по классам активов и соответствующий инвестиционному горизонту, уточнил инвестстратег.
инвестиции накопления деньги
Военкоры ФАН
Лучшие в аду