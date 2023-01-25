Инвестстратег Исаков посоветовал держать часть накоплений в наличных на черный день

Основную часть средств лучше хранить в банке, но «на черный день» нужно иметь немного наличных. Они могут понадобиться при технических сбоях, сообщил агентству «Прайм» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
Эксперт посоветовал формировать «подушку безопасности» постепенно, откладывая не менее 10% дохода ежемесячно. Эти средства лучше класть на депозит или накопительный счет, уточнил Исаков.
Переходить к инвестициям специалист советует только после того, как будет сформирована «подушка безопасности». Формировать следует портфель, диверсифицированный по классам активов и соответствующий инвестиционному горизонту, уточнил инвестстратег.